У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проведені обшуки за місцем роботи зловмисників

Правоохоронці обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна

Служба безпеки України затримала у Києві прокурора місцевої прокуратури та старшого інспектора Нацполіції за вимагання хабара.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що старший інспектор з особливих доручень управління оперативної підтримки Нацполіції за попередньою змовою із прокурором однієї з місцевих прокуратур столиці вимагали 10 тисяч доларів США від місцевого мешканця. За цю суму спільники обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна.

Оперативники спецслужби задокументували отримання поліцейським першої частини хабара і затримали його під час отримання решти суми. У ході обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці вилучили матеріали провадження про накладання арешту на майно потерпілого, гроші, отримані першим «траншем». У прокурора додатково виявлено понад 2 тисячі доларів, походження яких він не зміг пояснити.

Наразі обох фігурантів затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.