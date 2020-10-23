  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)

    • Розсилка
    Проведені обшуки за місцем роботи зловмисників - У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)
    Проведені обшуки за місцем роботи зловмисників

    Правоохоронці обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна

    Служба безпеки України затримала у Києві прокурора місцевої прокуратури та старшого інспектора Нацполіції за вимагання хабара.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники спецслужби встановили, що старший інспектор з особливих доручень управління оперативної підтримки Нацполіції за попередньою змовою із прокурором однієї з місцевих прокуратур столиці вимагали 10 тисяч доларів США від місцевого мешканця. За цю суму спільники обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна.

    Оперативники спецслужби задокументували отримання поліцейським першої частини хабара і затримали його під час отримання решти суми. У ході обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці вилучили матеріали провадження про накладання арешту на майно потерпілого, гроші, отримані першим «траншем». У прокурора додатково виявлено понад 2 тисячі доларів, походження яких він не зміг пояснити.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)
    У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)
    У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)
    У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)
    У Києві прокурор та інспектор поліції попалися на вимаганні хабара (фото)

    Наразі обох фігурантів затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

    Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

    Національна поліція України СБУ Київ кримінал хабар прокурор корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies