Посадовець столичного вишу налагодив побори з іноземних абітурієнтів



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Працівник вишу вимагав кошти за видачу іноземним абітурієнтам запрошення на навчання та організацію незаконного переміщення через кордон

У Києві затримано на одержанні неправомірної вигоди посадову особу одного з приватних вищих навчальних закладів столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства систематично вимагав та отримував неправомірну винагороду за видачу іноземним абітурієнтам запрошення на навчання та організацію незаконного переміщення осіб через державний кордон України.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди двома частинами. Після одержання другого траншу у сумі 700 доларів США посадовця затримали.

Загальна сума отриманої посадовцем неправомірної вигоди склала 1100 доларів США.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

Викриття корупційного злочину проводилося спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ.