Родич чиновника КМДА за $15 тис. пропонував бізнесмену «вирішити» земельні питання



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СБУ затримала зловмисника під час отримання другого «траншу» хабаря

Зловмисник вимагав від бізнесмена гроші за допомогу у відновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення

У Києві на хабарі затримано чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту «вирішити питання» оренди землі у столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів столичної міськради.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що бізнесмен повинен був заплатити 15 тисяч доларів за допомогу в поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення в Голосіївському районі.

За версією слідства, для проведення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА.

Правоохоронці задокументували отримання першої частини хабаря в розмірі 5 тисяч доларів. Пізніше СБУ затримала зловмисника під час отримання другого «траншу» в 10 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та притягненню до кримінальної відповідальності посадовців КМДА. Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб можливо причетних до оборудки.

До слова, адвокат заплатить 25,5 тис. грн штрафу за те, що передавав хабар.