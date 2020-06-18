  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Родич чиновника КМДА за $15 тис. пропонував бізнесмену «вирішити» земельні питання

    • Розсилка
    СБУ затримала зловмисника під час отримання другого &laquo;траншу&raquo; хабаря - Родич чиновника КМДА за $15 тис. пропонував бізнесмену «вирішити» земельні питання
    СБУ затримала зловмисника під час отримання другого «траншу» хабаря

    Зловмисник вимагав від бізнесмена гроші за допомогу у відновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення

    У Києві на хабарі затримано чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту «вирішити питання» оренди землі у столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів столичної міськради.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Зазначається, що бізнесмен повинен був заплатити 15 тисяч доларів за допомогу в поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення в Голосіївському районі.

    За версією слідства, для проведення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА.

    Правоохоронці задокументували отримання першої частини хабаря в розмірі 5 тисяч доларів. Пізніше СБУ затримала зловмисника під час отримання другого «траншу» в 10 тисяч доларів.

    377106

    Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та притягненню до кримінальної відповідальності посадовців КМДА. Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб можливо причетних до оборудки.

    До слова, адвокат заплатить 25,5 тис. грн штрафу за те, що передавав хабар.

    СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар земля гроші чиновник розслідування КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ