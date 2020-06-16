Адвокат заплатить 25,5 тис. грн штрафу за те, що передавав хабар



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Вищий антикорупційний суд визнав винним адвоката у хабарництві

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Вищий антикорупційний суд визнав винним адвоката Сергія Чернобая в одержанні неправомірної вигоди для третіх осіб (ч. 2 ст. 369-2 КК України) на суму $6 тис. і призначив штраф 25,5 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 12 червня.

За матеріалами справи з червня 2015 року адвокат надавав правову допомогу двом обвинуваченим. 22 жовтня того ж року він отримав $6 тис. хабара від одного зі своїх клієнтів. Кошти призначалися для передачі іншій людині за здійснення впливу на осіб, котрі повинні призначити покарання для клієнтів адвоката, яке не пов`язане з реальним позбавленням волі.

Того ж самого дня адвокат передав $5 тис. хабара третій особі, заявивши, що решту ($1 тис.) додасть після винесення позитивного рішення для двох своїх підзахисних.

10 червня 2020 року обвинувачений адвокат підписав із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зміни до угоди про визнання винуватості. Згідно з нею, обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся і зобов’язався надавати викривальні покази щодо осіб в іншому кримінальному провадженні, де він проходить свідком.

Вищий антикорупційний суд перевірив угоду про визнання винуватості, поцікавився в обвинуваченого, чи ніхто до нього не застосовував погроз. Після чого її затвердив, призначивши штраф на суму 25,5 тис. грн.

Крім цього, про ухвалення цього вироку буде повідомлено Раду адвокатів Луганської області.

Як повідомляв «Главком», 28 травня Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві ще одного адвоката, призначивши йому покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, яке замінено на іспитовий термін три роки.