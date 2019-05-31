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    Розбійний напад під Києвом: невідомі в балаклавах вночі вдерлися в будинок

    • Розсилка
    Розбійний напад під Києвом: невідомі в балаклавах вночі вдерлися в будинок

    Погрожуючи господарю та його дружині, банда пограбувала будинок

    Поліція Київщини розшукує осіб, які скоїли розбійний напад на жителів Ворзеля Київської області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    «Опівночі, близько 23:30, кілька невідомих осіб у балаклавах шляхом віджиму металопластикового вікна проникли до одного з будинків у смт Ворзель. Погрожуючи господарю та його дружині, вимагали та викрали велику суму грошей, цінні речі та мобільні телефони. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

    На місці події працювали керівництво Управління карного розшуку поліції Київщини, Ірпінського відділу поліції, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група, кінологи.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.  

    Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння розбійного нападу.

    Нагадаємо, днями у столиці невідомий напав на вагітну жінку і пограбував.

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