У столиці невідомий напав на вагітну жінку і пограбував



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На жінку напали 28 травня близько 23:30

Погрожуючи насильством, зловмисник відібрав у потерпілої особисті речі

До чергової частини Дніпровського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію з вулиці Гната Хоткевича вагітної жінки, яку пограбували. Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками, а також опитали родичів потерпілої. Зі слів чоловіка, 25-річна дружина вийшла зустрічати його з роботи. Однак неподалік від будинку до неї зі спини підійшов невідомий та, погрожуючи застосуванням сили, відібрав мобільний телефон і ключі.

Як повідомляє Інформатор, жінку доставили до лікарні у шоковому стані. За попередньою інформацією, близько 23:30 вона йшла зустрічати свого чоловіка. У якийсь момент ззаду її почав хтось душити, а після цього дівчина вже нічого не пам'ятає. Коли потерпіла отямилася, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття та нижньої білизни.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи для встановлення та затримання правопорушника, якому загрожує до шести років позбавлення волі.

Якщо хтось має інформацію щодо обставин вчинення цього правопорушення, поліція просить повідомити за номером 102.