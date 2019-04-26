Рух на Північному мосту буде обмежено до 2 травня



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Обмеження діятиме у напрямку Троєщини

З вечора п’ятниці, 26 квітня, до ранку четверга, 2 травня, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту через річку Десенка. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На мосту проводитиметься ремонт плити проїжджої частини.

«З 21.00 год. 26 квітня до 06.00 год. 02 травня у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні корпорації.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, у Києві на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва.

Нагадаємо, на двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай.