  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рух на Північному мосту буде обмежено до 2 травня

    • Розсилка
    Рух на Північному мосту буде обмежено до 2 травня

    Обмеження діятиме у напрямку Троєщини

    З вечора п’ятниці, 26 квітня, до ранку четверга, 2 травня, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту через річку Десенка. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    На мосту проводитиметься ремонт плити проїжджої частини.

    «З 21.00 год. 26 квітня до 06.00 год. 02 травня у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні корпорації.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, у Києві на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва.

    Нагадаємо, на двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай.

    Читайте також
    Київ ремонт Троєщина Київавтодор міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ