Дорожники показали, як і вдень, і вночі ремонтують Південний міст (фото)



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Ремонтні роботи на Південном мосту Фото: Київавтодор

Цьогоріч ще 8 деформаційних швів будуть замінені на нові

У Києві на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва. Вже проведені роботи з його влаштування та бетонування, попереду – роботи з асфальтування. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Загалом конструкцією Південного мостового переходу передбачено 46 деформаційних швів, 21 з яких капітально відремонтовані упродовж 2016-2018 років. Цьогоріч ще 8 деформаційних швів будуть замінені на нові німецькі шви фірми «Mayer», - розповіли в корпорації.

Автодорівці зазначили, що щодня Південним мостом рухається близько 150 тис. автомобілів.

«Провести роботи на всіх деформаційних швах одночасно не є можливим, адже повне закриття мосту призведе до транспортного колапсу у місті. Тому роботи і проводяться поетапно, з частковим обмеженням руху. При цьому, щоб мінімізувати незручності і пришвидшити терміни виконання робіт, дорожники працюють на ділянці ремонту у цілодобовому режимі», - пояснили в «Київавтодорі.»

Наразі завершують роботи з ремонту деформаційного шва на опорі 19Л. попереду ремонт 6-ти деформаційних швів на в’їзді зі Столичного шосе (від мосту Патона). Ремонт всіх 6-ти швів проводитиметься одночасно, рух транспорту при виконанні робіт буде частково обмежений.

Також у «Київавтодорі» зазначили, що майже щоденні затори на Південному мостовому переході в години пік, в незалежності від проведення ремонтних робіт чи їх відсутності, наявно демонструють, що пропускна спроможність мосту вичерпана, тому добудова Подільсько-Воскресенського мосту, яка наразі триває у столиці, є вкрай важливою.

Як повідомлялося, на двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай.