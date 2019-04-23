Транспортний колапс у Києві: триває ремонт двох мостів через Дніпро



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Ремонтні роботи на Південному мосту

Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння

На двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За словами Давтяна, на Південному мосту, де минулого тижня трапилася аварія та уже здійснили аварійний ремонт і відновили рух у напрямку з центру, зараз капітально ремонтують деформаційні шви.

Такі ж роботи ведуться на мосту Метро через Русанівську протоку – там також підсилюють конструкції прогонових будов. Там уже виконані роботи з підготовки двох прогонів споруди з улаштуванням опорних діафрагм та інших конструкцій, завершені роботи з натягування арматурних пучків у конструкціях прогонових будов у бік центру, проводиться заміна тротуарних блоків.

«На мосту Патона завершили перший етап протиаварійних робіт (ремонт деформаційних швів та їх елементів), а також готують матеріали для комплексного обстеження перед проектними роботами з реконструкції об’єкту», – розповів заступник голови КМДА.

За його словами, з технологічної точки зору найправильніше було б закрити одразу всі мости, які ремонтуються, але це неможливо, тому що мостів усього п’ять.

«І для того, щоб на мосту виконати все, що там необхідно, його треба закрити щонайменше на рік. Тож ми перекриваємо їх частково та виконуємо роботи на перекритих ділянках. Так, це незручно, це повільний рух і затори, але безпека важливіша», – наголошує посадовець.

Нагадаємо, на Південному мосту зараз здійснюється капремонт деформаційних швів, міст Метро через Дніпро – також у процесі капремонту, на мосту через Русанівську протоку здійснюють підсилення конструкцій, монтаж тротуарів та підсилення прогонових споруд. Також цьогоріч планується капремонт Борщагівського шляхопроводу, проводиться реконструкція Шулявського шляхопроводу та будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.