Рух однією з вулиць у центрі Києва обмежать на два місяці



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На вулиці Круглоуніверситетській тимчасово обмежать рух

Обмеження руху пов'язано із прокладанням мереж водопостачання та каналізації до скандального будинку

Із 10 вересня до 10 листопада на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутим узвозом до будинку № 12) в Печерському районі Києва тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із прокладанням мереж водопостачання та каналізації. Це передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації №1532.

Відповідні роботи дадуть змогу підключити ці мережі до житлового будинку з підземним паркінгом, вбудованими приміщеннями та вбудованим спортивним залом для гімназії № 86 «Консул» на вулиці Лютеранській, 14-в у Печерському районі.

На період виконання робіт замовник будівництва – ПАТ «Промінвестгруп-1» – зобов’язаний розробити, погодити із Управлінням патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури тимчасову схему організації дорожнього руху, забезпечити вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

Після завершення робіт, до 10 листопада, товариство також має відновити покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів – фігурними елементами мощення.

Як повідомляв «Главком», знаменита перспектива вулиці Богдана Хмельницького на будівлю по Хрещатику, 25, відому в народі як «Будинок із зіркою» або «Дружба», спотворена внаслідок зведення багатоповерхівки на вулиці Лютеранській, 14-в. Велике будівництво ведеться у кварталі між вулицями Лютеранською та Круглоуніверситетською.