Будівництво висотки спотворило знамениту архітектурну визитівку Києва (фото)



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Спотворена висоткою перспектива вулиці Богдана Хмельницького на будівлю на Хрещатику, 25

Будівництво багатоповерхового будинку на Лютеранській зіпсувало перспективу на «Будинок із зіркою» на Хрещатику

Знаменита перспектива вулиці Богдана Хмельницького на будівлю по Хрещатику, 25, відому в народі як «Будинок із зіркою» або «Дружба», спотворена внаслідок зведення багатоповерхівки на вулиці Лютеранській.

Велике будівництво ведеться нині в кварталі між вулицями Лютеранською та Круглоуніверситетською (Лютеранська, 14-в). Слід зазначити, що ця територія є історичною частиною Києва, і на її забудову накладаються певні обмеження. Фахівці підрахували, що висота новобудови значно перевищує дозволені норми будівництва тут.

Цей об’єкт накладається на перспективу будинку по Хрещатику, 25, нівечить візуальне сприйняття його гарного і ретельно проробленого силуету.

Як відомо, в ансамблі перспектива вулиці Богдана Хмельницького на Хрещатик домінує будинок № 25. Завдяки перепадові рельєфу його піднято над рівнем вулиці на 16 м. Він має симетричну ступінчасту композицію; центральний 13-поверховий об’єм завершують напівциркульний фронтон та струнка башта зі шпилем, ліве й праве крила – 9-поверхові. Цей краєвид став однією з архітектурних визитівок Києва, його багато разів відображали в альбомах, на поштівках, у мистецьких творах.

Згідно з історичними відомостями, будинок під № 25 на Хрещатику збудовано в 1954 році. За одним із варіантів післявоєнної відбудови Хрещатика, на місці нинішнього будинку повинен був з'явитися присадкуватий Будинок народних зборів, перекритий куполом. Але цим планам не судилося збутися, і замість Будинку народних зібрань з'явилася 85-метрова висотка.