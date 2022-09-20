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У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
Під час ремонту рух пішоходів буде організовано лише по хіднику вздовж будинків
фото ілюстративне

Ремонтні роботи триватимуть з 20 вересня до 25 жовтня

У Деснянському районі української столиці на житловому масиві Троєщина обмежили рух на тротуарі на вулиці Архітектора Ніколаєва. Ремонтні роботи триватимуть з 20 вересня до 25 жовтня. Про це повідомляє «Київавтодор».

«Розпочинаємо ремонт тротуару на вул. Архітектора Ніколаєва на ділянці від просп. Червоної Калини (кол. просп. Володимира Маяковського) до вул. Оноре де Бальзака – по всій довжині», – йдеться в повідомленні.

У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині фото 1

Зазначається, що ремонтні роботи будуть на пішохідній дорожці вздовж парку. Під час ремонту рух пішоходів буде організовано лише по хіднику вздовж будинків.

Нагадаємо, у квітні у Києві запустили трамвайний маршрут, який з'єднає Троєщину і Позняки.

Теги: Київ ремонт Троєщина Київавтодор

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