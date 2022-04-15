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    У Києві запустили трамвайний маршрут, який з'єднає Троєщину і Позняки

    У Києві запустили трамвайний маршрут, який з'єднає Троєщину і Позняки

    Трамвайний маршрут №28 Д запрацював у столиці

    Відсьогодні, 15 квітня, у столиці запущено трамвайний маршрут №28 Д від вулиці Милославської до станції метро «Позняки» з інтервалом руху в 20 хвилин. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Чиновник додав, що КП «Київпастранс» загалом здійснює перевезення на 62 автобусних маршрутах загальною кількістю 137 автобусів, на 12 трамвайних маршрутах загальною кількістю 57 трамваїв та на 14 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 35 тролейбусів.

    Приватні перевізники здійснюють перевезення на 52 маршрутах загальною кількістю 250 автобусів.

    Нагадаємо, що столичний метрополітен відновлює рух потягів обома коліями на синій та зеленій лініях.


    Теги: Київ громадський транспорт КМДА Київпастранс столиця
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    У Києві запустили трамвайний маршрут, який з'єднає Троєщину і Позняки