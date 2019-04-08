Рятувальники локалізували велику пожежу на столичній Куренівці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на Куренівці спалахнула близько опівночі Фото: УП

У приватному секторі на вулиці Гостомельській горів будинок, два гаражі і сарай

Пожежа у приватному секторі на вулиці Гостомельській, 30 у Подільському районі Києва локалізована.

Про це вночі 8 квітня повідомили «Унн» у секторі зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Києві.

«Пожежу локалізовано. Горіли приватний двоповерховий будинок, два гаражі і сарай», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві близько 23:50 7 квітня спалахнула пожежа в районі Куренівки, на вулиці Гомельській, 30. В процесі пожежі мешканці сусідних будинків почали допомогати гасити пожежу.

ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи газових балонів та чотири будинки, які охопив вогонь.