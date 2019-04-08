  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники локалізували велику пожежу на столичній Куренівці

    • Розсилка
    Пожежа на Куренівці спалахнула близько опівночі - Рятувальники локалізували велику пожежу на столичній Куренівці
    Пожежа на Куренівці спалахнула близько опівночі
    Фото: УП

    У приватному секторі на вулиці Гостомельській горів будинок, два гаражі і сарай

    Пожежа у приватному секторі на вулиці Гостомельській, 30 у Подільському районі Києва локалізована.

    Про це вночі 8 квітня повідомили «Унн» у секторі зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Києві.

    «Пожежу локалізовано. Горіли приватний двоповерховий будинок, два гаражі і сарай», - повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, у Києві близько 23:50 7 квітня спалахнула пожежа в районі Куренівки, на вулиці Гомельській, 30. В процесі пожежі мешканці сусідних будинків почали допомогати гасити пожежу.

    ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи газових балонів та чотири будинки, які охопив вогонь.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ