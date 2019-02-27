СБУ показала цікаві знахідки в охоронних фірмах священика УПЦ МП (фото)



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У Києві СБУ провела обшуки у групи охоронних компаній Фото: Прес-центр СБ України

Правоохоронці встановили зв'язок священнослужителя УПЦ МП з російськими парамілітарними структурами

СБУ спільно з ГУ ДФС у Києві та прокуратурою столиці, у межах кримінального провадження, провели санкціоновані обшуки у приміщеннях групи охоронних компаній «Служба безпеки Стелс», співзасновником яких є один зі священнослужителів УПЦ (МП).

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Правоохоронці попередньо встановили, що внаслідок незаконної діяльності вказаних суб’єктів господарювання до державного бюджету, оминаючи систему оподаткування, не надійшло понад дев’ять мільйонів гривень податків, що завдало суттєвих збитків економічному потенціалу нашої країни. Крім цього, у ході обшуків виявлено літературу антиукраїнського змісту, яка закликає до міжрелігійної ворожнечі, вогнепальну зброю і набої до неї. Також встановлено зв'язок вказаного священнослужителя УПЦ МП з російськими парамілітарними структурами», - йдеться у повідомленні.

За результатами проведених процесуальних дій правоохоронці отримали документальні матеріали, які свідчать про вчинення фігурантами провадження злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Триває досудове слідство.