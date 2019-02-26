На Харківщині СБУ викрила торговця зброєю



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Фото: ssu.gov.ua

Мешканець Ізюмського району налагодив протиправне переміщення зброї та боєприпасів зі сходу України, засоби ураження зловмисник збував на території регіону представникам кримінального середовища

Співробітники Служби безпеки України блокували на Харківщині канал торгівлі зброєю з району проведення Операції об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Ізюмського району налагодив протиправне переміщення зброї та боєприпасів зі сходу України. Засоби ураження зловмисник збував на території регіону представникам кримінального середовища.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів продажу засобів ураження.

Фото: ssu.gov.ua

Загалом із незаконного обігу було вилучено протитанкову гранату РПГ-26, дві тротилових шашки, гранату до підствольного гранатомета ВОГ–25, запалювальну трубку ЗТП-150, вогнепровідний шнур ОШП, 157 набоїв калібром 7,62 мм та 30 калібром 5,45.

Фото: ssu.gov.ua

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації.