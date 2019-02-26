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    Суспільство

    РФ протягом двох днів влаштовувала кібератаки на ЦВК - Порошенко

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    РНБО розробила механізми захисту разом з СБУ, департаментом інформаційної безпеки та поліції з кіберзахисту ЦВК спільно з нашими американськими партнерами, - президент - РФ протягом двох днів влаштовувала кібератаки на ЦВК - Порошенко
    РНБО розробила механізми захисту разом з СБУ, департаментом інформаційної безпеки та поліції з кіберзахисту ЦВК спільно з нашими американськими партнерами, - президент

    РФ атакувала ЦВК 24 і 25 лютого

    Президент України Петро Порошенко заявив, що в ході виборів-2019 24 і 25 лютого Центральна виборча комісія України (ЦВК) піддалася кібератаці з боку Російської Федерації (РФ). Про це Порошенко заявив під час зустрічі з представниками IT-індустрії, повідомляє «112-Україна».

    Порошенко зазначив, що «РНБО розробила механізми захисту разом з СБУ, департаментом інформаційної безпеки та поліції з кіберзахисту ЦВК спільно з нашими американськими партнерами».

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    «Вчора і позавчора відбулися DDoS-атаки з боку РФ», - заявив президент.

    Голова держави також зазначив, що після цього в Одесі пройшли переговори з представниками Збройних сил і Держдепартаменту США про співробітництво у сфері кібербезпеки.

    Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що Росія має намір задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів 2019.

    У СБУ заявляли про втручання РФ у вибори в Україні і те, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період цих виборів.

    До цього голова СБУ Грицак заявляв, що під час виборів, українські правоохоронні органи повинні працювати злагоджено.

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