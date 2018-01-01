Семирічна дівчинка померла від грипу у Києві
- Сьогодні, 20:59
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Лабораторія підтвердила причину смерті
У Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації. Про це повідомляє видання «Уніан» з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА.
Відзначається, що дівчинка померла ще 7 лютого, але тоді діагноз «грип» був під питанням.
«Кілька днів робиться аналіз. Вже на сьогодні грип підтвердили лабораторно», - зазначили в департаменті.
Як повідомляється, дівчинку 6 лютого у тяжкому стані принесли до лікарні батьки.
«Померла за добу реанімації», - додали в департаменті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень в Україні через грип померли дві дитини до 7 років.