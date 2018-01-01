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    Семирічна дівчинка померла від грипу у Києві

    Лабораторія підтвердила причину смерті
    У Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації. Про це повідомляє видання «Уніан» з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА. Відзначається, що дівчинка померла ще 7 лютого, але тоді діагноз «грип» був під питанням. «Кілька днів робиться аналіз. Вже на сьогодні грип підтвердили лабораторно», -
    • Сьогодні, 20:59
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    Лабораторія підтвердила причину смерті

    У Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації. Про це повідомляє видання «Уніан» з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА.

    Відзначається, що дівчинка померла ще 7 лютого, але тоді діагноз «грип» був під питанням.

    «Кілька днів робиться аналіз. Вже на сьогодні грип підтвердили лабораторно», - зазначили в департаменті.
    Як повідомляється, дівчинку 6 лютого у тяжкому стані принесли до лікарні батьки.

    «Померла за добу реанімації», - додали в департаменті.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень в Україні через грип померли дві дитини до 7 років.

    Київ смерть грип КМДА хвороби
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