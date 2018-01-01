Семирічна дівчинка померла від грипу у Києві

Лабораторія підтвердила причину смерті

У Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації. Про це повідомляє видання «Уніан» з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА. Відзначається, що дівчинка померла ще 7 лютого, але тоді діагноз «грип» був під питанням. «Кілька днів робиться аналіз. Вже на сьогодні грип підтвердили лабораторно», -



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Лабораторія підтвердила причину смерті

У Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації. Про це повідомляє видання «Уніан» з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА.

Відзначається, що дівчинка померла ще 7 лютого, але тоді діагноз «грип» був під питанням.

«Кілька днів робиться аналіз. Вже на сьогодні грип підтвердили лабораторно», - зазначили в департаменті.

Як повідомляється, дівчинку 6 лютого у тяжкому стані принесли до лікарні батьки.

«Померла за добу реанімації», - додали в департаменті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень в Україні через грип померли дві дитини до 7 років.