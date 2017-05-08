Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на долари зменшилась майже вдвічі

Офіційна зарплата жителів столиці у твердій валюті скоротилася з 607 доларів п’ять років тому до 397 сьогодні

Середня заробітна плата у жителів столиці за 5 років зросла в вдвічі: з 5 тис. грн в 2013 році до 11 тис. 135 на кінець 2017-го. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив депутат Київради Олександр Пабат із посиланням на інформацію, надану Департаментом соціальної політики, «У той же час, прийнявши за основу валютний



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Офіційна зарплата жителів столиці у твердій валюті виглядає непривабливо

Офіційна зарплата жителів столиці у твердій валюті скоротилася з 607 доларів п’ять років тому до 397 сьогодні

Середня заробітна плата у жителів столиці за 5 років зросла в вдвічі: з 5 тис. грн в 2013 році до 11 тис. 135 на кінець 2017-го. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив депутат Київради Олександр Пабат із посиланням на інформацію, надану Департаментом соціальної політики,

«У той же час, прийнявши за основу валютний курс від 30 грудня 2013 і 2017 років (8,25 і 28,06 відповідно) вийдемо на зовсім інший показник. Офіційна зарплата жителів столиці у твердій валюті виглядає менш привабливо, оскільки скоротилася з 607 доларів п’ять років тому до 397 сьогодні», - зазначив Пабат.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово обіцяв, що у 2018 році середня зарплата українців складе не менше 10 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата зросте до 3700 гривень.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн.