Сезон кліщів відкрито: київські парки ними аж кишать (фото)



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Кліщі чіпляються на одяг чи взуття Фото: Anton Gura, Facebook

Кліщі можуть заразити людину небезпечними хворобами

Цієї весни у столичних парках на диво багато кліщів. Про це повідомляє паблік «Київ.Новини» у Facebook.

«Будьте дуже уважними! Деякі з кровососів можуть заразити людину небезпечними хворобами на зразок енцефаліту та хвороби Лайма», - застерігають киян та гостей міста.

Нагадаємо, минулого літа 554 жителі Києва стали жертвами іксодових кліщів.

Так, з січня по серпень 2018 року в Києві було зареєстровано 657 випадків хвороби Лайма, переносниками якої є іксодові кліщі. Влітку було зареєстровано 554 випадки: в червні - 143, липні - 206 і в серпні - 205 випадків, розповів в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

Зазначимо, що багато видів іксодових кліщів є також ще й переносниками бруцельозу, геморагічних лихоманок, туляремії. У деяких випадках після укусу відбувається зараження кліщовим енцефалітом. Дане захворювання може призводити до стійких неврологічних і психіатричних ускладнень, навіть до смерті хворого.

Як повідомлялося, близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним.