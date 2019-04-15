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    Сезон кліщів відкрито: київські парки ними аж кишать (фото)

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    Кліщі чіпляються на одяг чи взуття - Сезон кліщів відкрито: київські парки ними аж кишать (фото)
    Кліщі чіпляються на одяг чи взуття
    Фото: Anton Gura, Facebook

    Кліщі можуть заразити людину небезпечними хворобами

    Цієї весни у столичних парках на диво багато кліщів. Про це повідомляє паблік «Київ.Новини» у Facebook.

    «Будьте дуже уважними! Деякі з кровососів можуть заразити людину небезпечними хворобами на зразок енцефаліту та хвороби Лайма», - застерігають киян та гостей міста.

    Нагадаємо, минулого літа 554 жителі Києва стали жертвами іксодових кліщів. 

    Так, з січня по серпень 2018 року в Києві було зареєстровано 657 випадків хвороби Лайма, переносниками якої є іксодові кліщі. Влітку було зареєстровано 554 випадки: в червні - 143, липні - 206 і в серпні - 205 випадків, розповів в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

    Зазначимо, що багато видів іксодових кліщів є також ще й переносниками бруцельозу, геморагічних лихоманок, туляремії. У деяких випадках після укусу відбувається зараження кліщовим енцефалітом. Дане захворювання може призводити до стійких неврологічних і психіатричних ускладнень, навіть до смерті хворого.

    Як повідомлялося, близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним.

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