Кожен п’ятий кліщ несе смертельну загрозу для українців

Фахівці застерігають, що людська легковажність може мати фатальні наслідки

Статистика свідчить про зростання кількості випадків зараження хворобою Лайма в Україні. Ця інфекція передається через укуси кліщів. Пані Наталія увійшла до цієї статистики, коли два роки тому її в саду вкусив кліщ. «На нозі червона пляма, і ця пляма збільшувалася. Я не думала, що це кліщ, тому що я його не бачила – я пов’язала



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Фахівці застерігають, що людська легковажність може мати фатальні наслідки

Статистика свідчить про зростання кількості випадків зараження хворобою Лайма в Україні. Ця інфекція передається через укуси кліщів.

Пані Наталія увійшла до цієї статистики, коли два роки тому її в саду вкусив кліщ. «На нозі червона пляма, і ця пляма збільшувалася. Я не думала, що це кліщ, тому що я його не бачила – я пов’язала це з мошками», - розповіла вона. До лікаря жінка звернулась лише через три місяці, коли стало боліти все тіло, з’явилася апатія й постійно бракувало сил. «Всі суглоби збільшуються і дуже сильно болять. Плечі – не могла розчесатися, руки вгору підняти. Серце – ти лягаєш, а в тебе серце стучить у роті», - пригадує Наталія. Спочатку їй діагностували артроз, і тільки за рік, коли на шиї збільшилися лімфовузли, виявили хворобу Лайма. Жінка пройшла важке лікування антибіотиками, але повністю так і не відновилася – до всього, тепер скаржиться на вразливість психіки.

Вкрай небезпечними є укуси кліщів для хатніх улюбленців. Пес Сімба ледве не помер унаслідок отриманого піроплазмозу, його врятувала тільки вчасна реакція господарів. Ветеринари не приховують, що із проблемою кліщів до них звертаються щодня, і паразитів зараз дуже багато. Цьогоріч у столичних парках знайшли й інфікованих кліщів – їх виявляли у Гідропарку, на Трухановому острові, в Голосіївському і Сирецькому парках тощо. У столичному лабораторному центрі МОЗ кажуть, що кліщі стали активні на місяць пізніше, ніж зазвичай, тож у них нині «розпал сезону». Фахівці пояснюють, що кліщ жертву не бачить, бо не має очей, але в нього є натомість спеціальний орган, котрим реагує на тепло тіла собаки або людини – тоді й стрибає на неї.

Близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним. Однак українці назагал налаштовані легковажно та нехтують правилами безпеки. Така поведінка медикам не подобається, бо наслідки хвороби дуже важкі – аж до паралічу всього тіла й смерті. А темпи поширення небезпеки у світі лякають – у США хвороба Лайма стала другою за швидкістю поширення після ВІЛ. Лікарі радять не витягати кліщів самостійно, а звертатися по фахову медичну допомогу та обов’язково досліджувати паразита в лабораторії на наявність інфекцій.

Джерело: ТСН