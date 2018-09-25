Влітку понад 500 киян стали жертвами кліщів



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Кліщі передають інфекційне захворювання - хворобу Лайма

З початку року в Києві зареєстровано 657 випадків хвороби Лайма, переносниками якої є кліщі

За минулий літній триместр 554 жителі Києва стали жертвами іксодових кліщів.

Про це виданню «Город Киев» повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«З січня по серпень поточного року в Києві зареєстровано 657 випадків хвороби Лайма, переносниками якої є іксодові кліщі. Влітку було зареєстровано 554 випадки: в червні - 143, липні - 206 і в серпні - 205 випадків», - розповів він.

Зазначимо, що багато видів іксодових кліщів є також ще й переносниками бруцельозу, геморагічних лихоманок, туляремії. У деяких випадках після укусу відбувається зараження кліщовим енцефалітом. Дане захворювання може призводити до стійких неврологічних і психіатричних ускладнень, навіть до смерті хворого.

Як повідомлялося, близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним.