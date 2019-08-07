Шахрайка ошукала киянку на мільйон гривень



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Шахрайка постане перед судом

Зловмисниця заволоділа грошима жінки, за які та мала придбати дві квартири

Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до Дарницького районного суду обвинувальний акт відносно 58-річної киянки, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами жінки у сумі понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Встановлено, що зловмисниця, користуючись довірою своєї знайомої, яка бажала придбати нерухомість у Києві, запропонувала їй допомогу у придбанні двох квартир в новобудовах за ціною нижче ринкової. Низьку вартість житла жінка обґрунтовувала начебто наявними у неї зв’язками в державних установах. Таким чином зловмисниця переконала потерпілу придбати 2 квартири на загальну суму понад 1 мільйон гривень», - розповіли в прокуратурі.

Отримавши бажану суму, жінка, не маючи наміру та можливостей на виконання взятих зобов’язань, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Дії зловмисниці, яка до цього 6 разів притягувалася до кримінальної відповідальності, кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

За вчинене обвинуваченій загрожує покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.