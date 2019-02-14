Шанувальники таланту Пласідо Домінго з боєм проривалися на його концерт у Києві



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Пласідо Домінго вперше виступив у Києві

78-річний тенор вийшов на сцену разом з українським симфонічним оркестром

13 лютого, напередодні Дня закоханих, всесвітньо відомий оперний співак Пласідо Домінго вперше заспівав у Києві.

78-річний тенор вийшов на сцену разом з українським симфонічним оркестром. Спершу концерт анонсували у Палаці спорту, однак людей, які купили квитки, було настільки мало, що подію перенесли у менший зал Палацу «Україна», повідомляє ТСН.

Крім того, почути Домінго виявилося непросто. Біля самих дверей на тих, хто придбав квиток заздалегідь - ще за 400 гривень, а не за 6 тисяч, як напередодні виступу, - очікував сюрприз. Куплені на іншому сайті квитки просто не сканувалися, тож їх перевіряли в ручному режимі.

«Люди йдуть в оперу, як на свято, а ми - як у бій», - поскаржилася одна з постраждалих.

Журналістам вдалося почути голос Пласідо Домінго тільки через зачинені двері, оскільки знімати концерт співак категорично заборонив.

Напередодні він зізнався, що побоюється, що щось може піти не так, тож для камер лише вихід на біс – наприкінці концерту.

Нагадаємо, що 2012 року Пласідо Домінго вже планував дати концерт у Києві, просто на Софійській площі. Його вже анонсували офіційно, проте пізніше виступ було скасовано.

Пласідо Домінго - всесвітньо відомий, багатогранний артист. Визнаний як один з кращих і найбільш впливових оперних співаків в історії, він також є диригентом і адміністратором опери Лос-Анджелеса в ролі генерального директора фонду Елі і Едіт Брод. До його репертуару входять 148 провідних оперних партій. Він додав 149-ю роль в свій репертуар, виконуючи Міллера в «Луїзі Міллер» в Метрополітен-опера в сезоні 2017-18 років.

Більш як 100 його записів повних опер, збірників арій і дуетів принесли йому дванадцять премій Grammy, в тому числі три Latin Grammy. Пласідо Домінго записав понад п'ятдесят музичних кліпів і виграв дві нагороди Emmy.