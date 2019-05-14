Що буде з київською «Літаючою тарілкою»: представлено проект оновлення (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проект відновлення київської «Літаючої тарілки» Фото: SaveKyivModernism

Проект реставрації «Літаючої тарілки» передбачає створення у цій будівлі сучасного культурного центру

У Києві презентували авторський проект оновлення відомої столичної пам’ятки архітектури модернізму «Літаючої тарілки», що на Либідській площі.

Проект представив автор первинного проекту будівлі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Флоріан Юр’єв спільно з групою архітекторів з ініціативи SaveKyivModernism.

Як зазначив архітектор Слава Балбек, поетапними кроками у реставрації «Літачої тарілки» є відновлення її архітектурної цінності, розширення функціонального призначення, модернізація концертної зали, а також збереження та відновлення архітектурних рішень благоустрою, повідомляє Укрінформ.

«Ми вже провели аналіз та дослідження початкового проекту і маємо відтворити всі принципи та елементи, щоб зробити його таким, яким він був. Він має бути живим прикладом київського модернізму. Мета - підштовхнути сучасний Київ до наслідування найкращих світових тенденцій, до наслідування історичних цінностей. Я впевнений, що цей проект буде успішний, і ми завершимо його, відновимо фасад, відновимо історичну цінність і запустимо цю концертну залу», - сказав Балбек.

За його словами, це має бути успішним прецедентом для інших будівель, які перебувають у занепаді.

«У першу чергу ми хочемо зберегти паспорт фасаду «Тарілки» та ліквідувати візуальний шум навколо будівлі. По-друге, слід розширити функціонал об'єкта, що можна зробити завдяки розбиттю близько 1600 квадратних метрів приміщення на кілька зон. Наприклад, на першому поверсі можна оупен-спейс, виставковий простір, презентаційно-лекційний майданчик і кафе на 50 посадкових місць. Це необхідно для того, щоб простір міг працювати у режимі 24/7. У такий спосіб його можна зробити цікавим для потенційних інвесторів. Окрім того, ми хотіли б розширити функціонал концертної зали «Тарілки». Наприклад, для кращої адаптації простору до проведення концертів можна розширити сцену і демонтувати перший ряд. Також ми пропонуємо встановити у залі суцільний екран зворотної проекції. Окрім того, спільно з компанією Expo Light ми розробили проект проведення різних форматів концертів та освітлення, яке для них підходить. Ми використовуємо форму будівлі як площину, але додаємо у неї сучасні технології, що підвищують її цінність», - розповів Балбек, пише The Village Україна.

Юр’єв зазначив, що проект ставить за мету не знищення, не реставрацію, не реконструкцію, а просто відновлення об'єкта в його початковому вигляді, з деякими поліпшеннями, які дозволяють сучасні можливості.

«Літаючу тарілку» збудували в 1978 році.

У 2017 році стало відомо про плани перетворення київської «Літаючої тарілки» на складову торгівельно-розважального центру. Автор первинного проекту будівлі Флоріан Юр’єв виступив категорично проти такого рішення. У цьому його підтримала громадськість Києва, і проблема набула широкого розголосу. Як наслідок, представники майбутнього ТРЦ Ocean Mall пообіцяли не перетворювати «Літаючу тарілку» на вхідну групу до торгівельного центру, а також погодились на реалізацію авторського проекту відновлення «Літаючої тарілки».