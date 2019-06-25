Шок та 70% опіків: заради селфі підліток заліз на сітку під напругою на залізниці
Трагедія сталася на залізничній станції в Київській області
На залізничній станції «Бобрик» у Броварському районі Київщини 14-річний хлопець, аби зробити фото, застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом станції та взявся рукою за металеві опори під контактним кабелем з напругою у 27 000 вольт. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Внаслідок цього стався електричний розряд та спалахнув вогонь.
«Тіло та одяг хлопчини загорілися. На щастя, поряд були його однокласниці. Одна з них одразу кинулася гасити товариша футболкою, викликала «швидку» та зателефонувала своєму батькові. Той миттєво на своєму автомобілі приїхав на залізницю, школяра посадили в машину та повезли до лікарні. По дорозі підлітка із численними опіками передали бригаді швидкої допомоги», - розповіли в поліції.
Про цей випадок поліцейським повідомив черговий лікар Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Слідчо-оперативна група відразу виїхала на місце події. Опитавши свідків, двох дівчат, з’ясувалося, що постраждалий зателефонував їм і запропонував прогулятися. Дівчата просили його на небезпечну висоту не підійматися та хлопчина не послухався.
Зараз він перебуває у реанімації. Опіки тіла 70% та шок I ступеня. Вирішується питання про його транспортування до опікового центру у Київ.
Ювенальна превенція зараз вивчає всі обставини події.