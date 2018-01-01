Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці

Знаменитості просто вирішили пожартувати під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party

Американський актор Арнольд Шварценеггер та український боксер Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці в Австрії. Фотографію з вечірки опублікували на сторінці klitschko-brothers.com у Facebook. «Арнольд Шварценеггер і Володимир Кличко під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party в готелі Stanglwirt»,



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Фото: klitschko-brothers.com Шварценеггер та Володимир Кличко

Знаменитості просто вирішили пожартувати під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party

Американський актор Арнольд Шварценеггер та український боксер Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці в Австрії.

Фотографію з вечірки опублікували на сторінці klitschko-brothers.com у Facebook.

«Арнольд Шварценеггер і Володимир Кличко під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party в готелі Stanglwirt», – йдеться у підписі до знімку.

На фото видно, що знаменитості просто вирішили пожартувати та зробити вигляд, ніби не можуть поділити крендель.

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