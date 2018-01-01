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    Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці

    Знаменитості просто вирішили пожартувати під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party
    Американський актор Арнольд Шварценеггер та український боксер Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці в Австрії. Фотографію з вечірки опублікували на сторінці klitschko-brothers.com у Facebook.  «Арнольд Шварценеггер і Володимир Кличко під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party в готелі Stanglwirt»,
    • Сьогодні, 00:18
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    Шварценеггер та Володимир Кличко
    Фото: klitschko-brothers.com
    Шварценеггер та Володимир Кличко

    Знаменитості просто вирішили пожартувати під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party

    Американський актор Арнольд Шварценеггер та український боксер Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці в Австрії.

    Фотографію з вечірки опублікували на сторінці klitschko-brothers.com у Facebook. 

    «Арнольд Шварценеггер і Володимир Кличко під час 27-ї щорічної вечірки Weisswurst Party в готелі Stanglwirt», – йдеться у підписі до знімку.

    На фото видно, що знаменитості просто вирішили пожартувати та зробити вигляд, ніби не можуть поділити крендель. 

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    Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці
    Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці
    Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці
    Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці
    Шварценеггер та Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці

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