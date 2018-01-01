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    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки

    Мер Києва з главами районів і своїми заступниками пірнув у Хрещенську воду в парку «Наталка»
    Віталій Кличко відзначив, що це була не примусова акція. «Це була з мого боку пропозиція. Таке, знаєте, гуртування і гартування команди, - відзначив мер. - Сьогодні велике християнське свято і я хочу привітати всіх з Водохрещею. Вважається, що саме в цей день вода набуває цілющих властивостей. Нехай йорданська вода допомагає нам
    • Сьогодні, 10:45
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    Мер Києва з главами районів і своїми заступниками пірнув у Хрещенську воду в парку «Наталка»

    Віталій Кличко відзначив, що це була не примусова акція.

    «Це була з мого боку пропозиція. Таке, знаєте, гуртування і гартування команди, - відзначив мер. - Сьогодні велике християнське свято і я хочу привітати всіх з Водохрещею. Вважається, що саме в цей день вода набуває цілющих властивостей. Нехай йорданська вода допомагає нам загартуватися і оздоровитися, заряджає світлими думками і справжньою вірою – у Бога, в Україну і в нашу справу!»  - сказав Віталій Кличко після пірнання в Хрещенську воду.

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    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки
    Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки

    Мер також пожартував, звертаючись до глав районів і заступників, що наступного року ті, хто погано працюватиме, можуть випірнули не зразу.

    У парку «Наталка» цього року обладнали локацію, де всі охочі кияни можуть пірнути у Хрещенську воду.

    Віталій Кличко Київ Дніпро мер Свято Водохреща
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