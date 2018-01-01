Як Кличко затягнув своїх заступників у Дніпро. Фоторепортаж з ополонки

Мер Києва з главами районів і своїми заступниками пірнув у Хрещенську воду в парку «Наталка»

Віталій Кличко відзначив, що це була не примусова акція. «Це була з мого боку пропозиція. Таке, знаєте, гуртування і гартування команди, - відзначив мер. - Сьогодні велике християнське свято і я хочу привітати всіх з Водохрещею. Вважається, що саме в цей день вода набуває цілющих властивостей. Нехай йорданська вода допомагає нам



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Мер Києва з главами районів і своїми заступниками пірнув у Хрещенську воду в парку «Наталка»

Віталій Кличко відзначив, що це була не примусова акція.

«Це була з мого боку пропозиція. Таке, знаєте, гуртування і гартування команди, - відзначив мер. - Сьогодні велике християнське свято і я хочу привітати всіх з Водохрещею. Вважається, що саме в цей день вода набуває цілющих властивостей. Нехай йорданська вода допомагає нам загартуватися і оздоровитися, заряджає світлими думками і справжньою вірою – у Бога, в Україну і в нашу справу!» - сказав Віталій Кличко після пірнання в Хрещенську воду.

Мер також пожартував, звертаючись до глав районів і заступників, що наступного року ті, хто погано працюватиме, можуть випірнули не зразу.

У парку «Наталка» цього року обладнали локацію, де всі охочі кияни можуть пірнути у Хрещенську воду.