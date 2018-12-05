Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режиміграфіка
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Розсилка
«Укрзалізниця» скоротила кількість рейсів поїзда до аеропорту «Бориспіль»
Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі. За цю добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експресу.
Здійснені зміни у розкладі курсування враховують на цьому етапі наявний пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль аеропорт. Скорочення торкнулося рейсів у нічні години.
Так, з 00:00 годин цієї доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, Укрзалізниця й надалі корегуватиме кількість пар поїздів, як в сторону їх зменшення, так і в сторону збільшення.
Після запуску експресу Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт ним вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів.
Розклад руху прискорених поїздів Київ-Пас. – Бориспіль (Аеропорт)
(передбачено 27 пар поїздів)
|
Номер
|
інтервал між поїздами
|
Київ-Пас.
|
Дарниця
|
Аеропорт
|
поїзда
|
відпр.
|
приб./відпр.
|
приб.
|
804
|
2.08
|
01.00
|
01.17-01.19
|
01.38
|
808
|
2.00
|
03.00
|
03.17-03.19
|
03.38
|
812
|
2.00
|
05.00
|
05.17-05.19
|
05.38
|
814
|
1.00
|
06.00
|
06.16-06.18
|
06.37
|
816
|
0.36
|
06.36
|
06.51-06.53
|
07.10
|
818
|
0.28
|
07.04
|
07.21-07.23
|
07.41
|
820
|
0.40
|
07.44
|
08.01-08.03
|
08.22
|
822
|
0.35
|
08.19
|
08.36-08.38
|
08.57
|
824
|
0.27
|
08.46
|
09.03-09.05
|
09.23
|
826
|
0.37
|
09.23
|
09.40-09.42
|
10.01
|
828
|
0.35
|
09.58
|
10.15-10.17
|
10.35
|
830
|
1.03
|
11.01
|
11.18-11.20
|
11.39
|
832
|
0.59
|
12.00
|
12.17-12.19
|
12.38
|
834
|
1.00
|
13.00
|
13.17-13.19
|
13.38
|
836
|
1.00
|
14.00
|
14.17-14.19
|
14.38
|
838
|
1.00
|
15.00
|
15.17-15.19
|
15.38
|
840
|
1.00
|
16.00
|
16.17-16.19
|
16.38
|
842
|
1.00
|
17.00
|
17.17-17.19
|
17.38
|
844
|
0.54
|
17.54
|
18.11-18.13
|
18.31
|
846
|
0.44
|
18.38
|
18.55-18.57
|
19.16
|
848
|
0.22
|
19.00
|
19.18-19.20
|
19.39
|
850
|
0.30
|
19.30
|
19.47-19.49
|
20.09
|
852
|
0.45
|
20.15
|
20.32-20.34
|
20.53
|
854
|
0.34
|
20.49
|
21.05-21.07
|
21.26
|
856
|
0.25
|
21.14
|
21.31-21.33
|
21.53
|
858
|
0.45
|
21.59
|
22.15-22.17
|
22.36
|
860
|
0.53
|
22.52
|
23.09-23.11
|
23.29
Розклад руху прискорених поїздів Бориспіль (Аеропорт) – Київ-Пас.
(передбачено 27 пар поїздів)
|
Номер
|
інтервал між поїздами
|
Аеропорт
|
Дарниця
|
Київ-Пас.
|
поїзда
|
відпр.
|
приб./відпр.
|
приб.
|
803
|
1.56
|
01.43
|
02.05-02.07
|
02.25
|
807
|
2.00
|
03.43
|
04.03-04.05
|
04.23
|
811
|
1.56
|
05.39
|
05.58-06.00
|
06.18
|
813
|
1.04
|
06.43
|
07.04-07.06
|
07.26
|
815
|
0.35
|
07.18
|
07.40-07.42
|
08.01
|
817
|
0.27
|
07.45
|
08.06-08.08
|
08.28
|
819
|
0.40
|
08.25
|
08.45-08.47
|
09.05
|
821
|
0.35
|
09.00
|
09.20-09.22
|
09.40
|
823
|
0.26
|
09.26
|
09.49-09.51
|
10.08
|
825
|
0.38
|
10.04
|
10.24-10.26
|
10.43
|
827
|
0.46
|
10.50
|
11.10-11.12
|
11.30
|
829
|
0.52
|
11.42
|
12.02-12.04
|
12.22
|
831
|
1.00
|
12.42
|
13.02-13.04
|
13.22
|
833
|
0.59
|
13.41
|
14.01-14.03
|
14.20
|
835
|
1.00
|
14.41
|
15.01-15.03
|
15.21
|
837
|
1.00
|
15.41
|
16.01-16.03
|
16.21
|
839
|
1.00
|
16.41
|
17.00-17.02
|
17.19
|
841
|
1.00
|
17.41
|
18.01-18.03
|
18.20
|
843
|
0.53
|
18.34
|
18.54-18.56
|
19.12
|
845
|
0.44
|
19.18
|
19.38-19.40
|
19.57
|
847
|
0.30
|
19.48
|
20.10-20.12
|
20.31
|
849
|
0.27
|
20.15
|
20.35-20.37
|
20.56
|
851
|
0.42
|
20.57
|
21.21-21.23
|
21.41
|
853
|
0.31
|
21.28
|
21.48-21.50
|
22.09
|
855
|
0.27
|
21.55
|
22.15-22.17
|
22.34
|
857
|
1.12
|
23.07
|
23.27-23.29
|
23.47
|
859
|
0.40
|
23.47
|
00.11-00.13
|
00.31
В прес-службі Укрзалізниці пояснили, що графік руху Kyiv Boryspil Express коригується в результаті вивчення пасажиропотоку.
Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.