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    Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі

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    У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години - Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі
    У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години

    «Укрзалізниця» скоротила кількість рейсів поїзда до аеропорту «Бориспіль»

    Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі. За цю добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експресу.

    Здійснені зміни у розкладі курсування враховують на цьому етапі наявний пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль аеропорт. Скорочення торкнулося рейсів у нічні години.

    Так, з 00:00 годин цієї доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, Укрзалізниця й надалі корегуватиме кількість пар поїздів, як в сторону їх зменшення, так і в сторону збільшення.

    Після запуску експресу Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт ним вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів.

    Розклад руху прискорених поїздів Київ-Пас. – Бориспіль (Аеропорт)

    (передбачено 27 пар поїздів)

    Номер

    інтервал між поїздами

    Київ-Пас.

    Дарниця

    Аеропорт

    поїзда

    відпр.

    приб./відпр.

    приб.

    804

    2.08

    01.00

    01.17-01.19

    01.38

    808

    2.00

    03.00

    03.17-03.19

    03.38

    812

    2.00

    05.00

    05.17-05.19

    05.38

    814

    1.00

    06.00

    06.16-06.18

    06.37

    816

    0.36

    06.36

    06.51-06.53

    07.10

    818

    0.28

    07.04

    07.21-07.23

    07.41

    820

    0.40

    07.44

    08.01-08.03

    08.22

    822

    0.35

    08.19

    08.36-08.38

    08.57

    824

    0.27

    08.46

    09.03-09.05

    09.23

    826

    0.37

    09.23

    09.40-09.42

    10.01

    828

    0.35

    09.58

    10.15-10.17

    10.35

    830

    1.03

    11.01

    11.18-11.20

    11.39

    832

    0.59

    12.00

    12.17-12.19

    12.38

    834

    1.00

    13.00

    13.17-13.19

    13.38

    836

    1.00

    14.00

    14.17-14.19

    14.38

    838

    1.00

    15.00

    15.17-15.19

    15.38

    840

    1.00

    16.00

    16.17-16.19

    16.38

    842

    1.00

    17.00

    17.17-17.19

    17.38

    844

    0.54

    17.54

    18.11-18.13

    18.31

    846

    0.44

    18.38

    18.55-18.57

    19.16

    848

    0.22

    19.00

    19.18-19.20

    19.39

    850

    0.30

    19.30

    19.47-19.49

    20.09

    852

    0.45

    20.15

    20.32-20.34

    20.53

    854

    0.34

    20.49

    21.05-21.07

    21.26

    856

    0.25

    21.14

    21.31-21.33

    21.53

    858

    0.45

    21.59

    22.15-22.17

    22.36

    860

    0.53

    22.52

    23.09-23.11

    23.29

     

    Розклад руху прискорених поїздів Бориспіль (Аеропорт) – Київ-Пас.

    (передбачено 27 пар поїздів)

    Номер

    інтервал між поїздами

    Аеропорт

    Дарниця

    Київ-Пас.

    поїзда

    відпр.

    приб./відпр.

    приб.

    803

    1.56

    01.43

    02.05-02.07

    02.25

    807

    2.00

    03.43

    04.03-04.05

    04.23

    811

    1.56

    05.39

    05.58-06.00

    06.18

    813

    1.04

    06.43

    07.04-07.06

    07.26

    815

    0.35

    07.18

    07.40-07.42

    08.01

    817

    0.27

    07.45

    08.06-08.08

    08.28

    819

    0.40

    08.25

    08.45-08.47

    09.05

    821

    0.35

    09.00

    09.20-09.22

    09.40

    823

    0.26

    09.26

    09.49-09.51

    10.08

    825

    0.38

    10.04

    10.24-10.26

    10.43

    827

    0.46

    10.50

    11.10-11.12

    11.30

    829

    0.52

    11.42

    12.02-12.04

    12.22

    831

    1.00

    12.42

    13.02-13.04

    13.22

    833

    0.59

    13.41

    14.01-14.03

    14.20

    835

    1.00

    14.41

    15.01-15.03

    15.21

    837

    1.00

    15.41

    16.01-16.03

    16.21

    839

    1.00

    16.41

    17.00-17.02

    17.19

    841

    1.00

    17.41

    18.01-18.03

    18.20

    843

    0.53

    18.34

    18.54-18.56

    19.12

    845

    0.44

    19.18

    19.38-19.40

    19.57

    847

    0.30

    19.48

    20.10-20.12

    20.31

    849

    0.27

    20.15

    20.35-20.37

    20.56

    851

    0.42

    20.57

    21.21-21.23

    21.41

    853

    0.31

    21.28

    21.48-21.50

    22.09

    855

    0.27

    21.55

    22.15-22.17

    22.34

    857

    1.12

    23.07

    23.27-23.29

    23.47

    859

    0.40

    23.47

    00.11-00.13

    00.31

    В прес-службі Укрзалізниці пояснили, що графік руху Kyiv Boryspil Express коригується в результаті вивчення пасажиропотоку.

    Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.

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