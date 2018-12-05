Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі графіка



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У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години

«Укрзалізниця» скоротила кількість рейсів поїзда до аеропорту «Бориспіль»

Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі. За цю добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експресу.

Здійснені зміни у розкладі курсування враховують на цьому етапі наявний пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль аеропорт. Скорочення торкнулося рейсів у нічні години.

Так, з 00:00 годин цієї доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, Укрзалізниця й надалі корегуватиме кількість пар поїздів, як в сторону їх зменшення, так і в сторону збільшення.

Після запуску експресу Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт ним вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів.

Розклад руху прискорених поїздів Київ-Пас. – Бориспіль (Аеропорт)

(передбачено 27 пар поїздів)

Номер інтервал між поїздами Київ-Пас. Дарниця Аеропорт поїзда відпр. приб./відпр. приб. 804 2.08 01.00 01.17-01.19 01.38 808 2.00 03.00 03.17-03.19 03.38 812 2.00 05.00 05.17-05.19 05.38 814 1.00 06.00 06.16-06.18 06.37 816 0.36 06.36 06.51-06.53 07.10 818 0.28 07.04 07.21-07.23 07.41 820 0.40 07.44 08.01-08.03 08.22 822 0.35 08.19 08.36-08.38 08.57 824 0.27 08.46 09.03-09.05 09.23 826 0.37 09.23 09.40-09.42 10.01 828 0.35 09.58 10.15-10.17 10.35 830 1.03 11.01 11.18-11.20 11.39 832 0.59 12.00 12.17-12.19 12.38 834 1.00 13.00 13.17-13.19 13.38 836 1.00 14.00 14.17-14.19 14.38 838 1.00 15.00 15.17-15.19 15.38 840 1.00 16.00 16.17-16.19 16.38 842 1.00 17.00 17.17-17.19 17.38 844 0.54 17.54 18.11-18.13 18.31 846 0.44 18.38 18.55-18.57 19.16 848 0.22 19.00 19.18-19.20 19.39 850 0.30 19.30 19.47-19.49 20.09 852 0.45 20.15 20.32-20.34 20.53 854 0.34 20.49 21.05-21.07 21.26 856 0.25 21.14 21.31-21.33 21.53 858 0.45 21.59 22.15-22.17 22.36 860 0.53 22.52 23.09-23.11 23.29

Розклад руху прискорених поїздів Бориспіль (Аеропорт) – Київ-Пас.

(передбачено 27 пар поїздів)

Номер інтервал між поїздами Аеропорт Дарниця Київ-Пас. поїзда відпр. приб./відпр. приб. 803 1.56 01.43 02.05-02.07 02.25 807 2.00 03.43 04.03-04.05 04.23 811 1.56 05.39 05.58-06.00 06.18 813 1.04 06.43 07.04-07.06 07.26 815 0.35 07.18 07.40-07.42 08.01 817 0.27 07.45 08.06-08.08 08.28 819 0.40 08.25 08.45-08.47 09.05 821 0.35 09.00 09.20-09.22 09.40 823 0.26 09.26 09.49-09.51 10.08 825 0.38 10.04 10.24-10.26 10.43 827 0.46 10.50 11.10-11.12 11.30 829 0.52 11.42 12.02-12.04 12.22 831 1.00 12.42 13.02-13.04 13.22 833 0.59 13.41 14.01-14.03 14.20 835 1.00 14.41 15.01-15.03 15.21 837 1.00 15.41 16.01-16.03 16.21 839 1.00 16.41 17.00-17.02 17.19 841 1.00 17.41 18.01-18.03 18.20 843 0.53 18.34 18.54-18.56 19.12 845 0.44 19.18 19.38-19.40 19.57 847 0.30 19.48 20.10-20.12 20.31 849 0.27 20.15 20.35-20.37 20.56 851 0.42 20.57 21.21-21.23 21.41 853 0.31 21.28 21.48-21.50 22.09 855 0.27 21.55 22.15-22.17 22.34 857 1.12 23.07 23.27-23.29 23.47 859 0.40 23.47 00.11-00.13 00.31

В прес-службі Укрзалізниці пояснили, що графік руху Kyiv Boryspil Express коригується в результаті вивчення пасажиропотоку.

Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.