Аероекспрес до «Борисполя» зламався на другий день після запуску



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В «Укрзалізниці» порадили аби встигнути на літак, скористатися саме експресом до Борисполя

За деякими даними, виникли проблеми із двигуном

Швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався наступного дня після його запуску. Про це повідомляє «Громадське» з місця події.

«Ми виїхали об 11:01 з вокзалу, мали прибути через 37 хв (об 11:38 – ред.), але досі на під’їзді. До аеропорту 5 км і ось уже 12:15, а ми досі стоїмо», - розповів кореспондент Василь Пехньо.

За словами водія експресу, виникла проблема із двигуном — поїзд не заводиться.

Провідниця експресу повідомила пасажирів, що за хвилин 20-30 приїдуть буксирувати поїзд до аеропорту.

«У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля», - розповів Данило, один із пасажирів потяга.

Аби встигнути на рейси, деякі пасажири вискочили з потяга.

«Мій рейс відправляється за годину. Хто компенсуватиме мені втрати? Хто купуватиме новий квиток. Ми застрягли тут. Я не встигну на свій літак. Я певен, що ніхто нічого не компенсує мені. Вони мали враховувати графік вильоту рейсів. Якщо вони знали, що є якісь проблеми, вони мали організувати трансфер для пасажирів до аеропорту ще на першій зупинці, але цього не сталося і ось ми тут. А мій літак відправляється о 13:10, за 55 хв, тож у мене немає шансів встигнути», - розповідає австрієць Мартін, який сьогодні планував повернутися додому у Відень.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

«Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише Kyiv Boryspil Express. Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 грн. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах», — писав він.

Раніше сьогодні міжнародний аеропорт «Бориспіль» попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок. На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, також відбувається обробка літаків.

Зазначимо, що продаж квитків на новий Kyiv Boryspil Express було відкрито 30 листопада о 12:00, після урочистого запуску сполучення за участю президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунера та керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.