Аероекспрес до «Борисполя» зламався на другий день після запуску
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За деякими даними, виникли проблеми із двигуном
Швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався наступного дня після його запуску. Про це повідомляє «Громадське» з місця події.
«Ми виїхали об 11:01 з вокзалу, мали прибути через 37 хв (об 11:38 – ред.), але досі на під’їзді. До аеропорту 5 км і ось уже 12:15, а ми досі стоїмо», - розповів кореспондент Василь Пехньо.
За словами водія експресу, виникла проблема із двигуном — поїзд не заводиться.
Провідниця експресу повідомила пасажирів, що за хвилин 20-30 приїдуть буксирувати поїзд до аеропорту.
«У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля», - розповів Данило, один із пасажирів потяга.
Аби встигнути на рейси, деякі пасажири вискочили з потяга.
«Мій рейс відправляється за годину. Хто компенсуватиме мені втрати? Хто купуватиме новий квиток. Ми застрягли тут. Я не встигну на свій літак. Я певен, що ніхто нічого не компенсує мені. Вони мали враховувати графік вильоту рейсів. Якщо вони знали, що є якісь проблеми, вони мали організувати трансфер для пасажирів до аеропорту ще на першій зупинці, але цього не сталося і ось ми тут. А мій літак відправляється о 13:10, за 55 хв, тож у мене немає шансів встигнути», - розповідає австрієць Мартін, який сьогодні планував повернутися додому у Відень.
Глава Укрзалізниці Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.
«Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише Kyiv Boryspil Express. Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 грн. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах», — писав він.
Раніше сьогодні міжнародний аеропорт «Бориспіль» попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок. На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, також відбувається обробка літаків.
Зазначимо, що продаж квитків на новий Kyiv Boryspil Express було відкрито 30 листопада о 12:00, після урочистого запуску сполучення за участю президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунера та керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.