Швидкісну залізницю з Києва до «Борисполя» побудують до 1 грудня - Кравцов

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Аеропорт «Бориспіль»

Час у дорозі від вокзалу «Київ-Пасажирський» до термінала D аеропорту «Бориспіль» займатиме 35 хвилин

Будівництво швидкісної лінії залізниці між Києвом та аеропортом «Бориспіль» закінчать до 1 грудня.

Про це заявив в.о.голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, інформує «Урядовий портал».

«Важкий строк, але до 1 грудня об’єкт буде зданий. Будівництво розпочали. Зараз погоджуємо вигляд станції», - зазначив він.

Згідно з проектом будівництва, лінія проходитиме від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Видубичі» до термінала D аеропорту «Бориспіль».

Час у дорозі між кінцевими станціями займатиме 35 хвилин. На лінії курсуватимуть 11 91-місних рейкових автобусів та два рейкових автобуси на 192 місця.

Раніше повідомлялося, що до кінця року ПАТ «Укрзалізниця» запустить поїзд до міжнародного аеропорту «Бориспіль».