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    «Укрзалізниця» оголосила, коли запустять потяг до «Борисполя»

    • Сьогодні, 18:03
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    Кравцов обіцяє, що потяг до аеропорту запустять до кінця року

    До кінця року ПАТ «Укрзалізниця» запустить поїзд до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Час у дорозі орієнтовно становитиме 35 хвилин.

    Про це сказав у п'ятницю журналістам в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на столичному залізничному вокзалі.

    «Так, я можу підтвердити. Ми зробимо це до кінця року, запустимо потяг до «Борисполя». До грудня це буде зроблено», - сказав Кравцов.

    Він повідомив, що за 2 останні місці «Укрзалізниця» зробила для реалізації цього проекту більше, ніж за останні 10 років. Уже розпочались будівельні та підготовчі роботи, завершується робота, пов'язана з документацією.

    «Я думаю, що впродовж кількох найближчих тижнів ми проведемо презентацію поточного стану і конкретних термінів реалізації цього проекту поетапно. Презентуємо наше бачення стосовно кінцевої зупинки, попереднього графіку і т.д. Тому потягу від Києва до «Борисполя» цього року однозначно бути», - підкреслив керівник «Укрзалізниці». 

    При цьому він зауважив, що компанія намагатиметься зробити все можливе, аби час руху поїзда з Києва до «Борисполя» був якнайкоротшим. «Сьогодні ми орієнтуємося на час 35 хвилин», - сказав Кравцов.   

    Джерело: Укрінформ

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