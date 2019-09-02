Син Зеленського буде вчитися у приватній київській школі
Дочка президента, 15-річна Олександра, ходитиме в 9-й клас тієї ж «Новопечерської школи»
Син президента 6-річний Кирил Зеленський пішов в перший клас приватної «Новопечерської школи» у Києві.
Про це повідомляє «Страна».
Зазначається, що Кирил ходитиме на уроки в другу зміну. На шкільну лінійку 2 вересня хлопчика привели Олена і Володимир Зеленські.
Сама школа знаходиться на території елітного житлового комплексу «Новопечерські липки».
Відомо, що дочка президента, 15-річна Олександра, пішла сьогодні в 9-й клас тієї ж «Новопечерської школи».
Рік навчання у цій школі коштує близько $ 10 850 і $ 12 850 для молодших класів. Якщо у школі навчаються двоє дітей, то батьки отримують знижку до 5%.
Як пишуть «Вести», Зеленський з дружиною, які привели Кирила в перший клас, заборонили журналістам знімати їхнього сина.
Нагадаємо, 2 вересня дружина президента Олена Зеленська повідомила в Instagram, що їхній син цьогоріч уперше пішов до школи.
«Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Наш син Кирил тепер першокласник», - написала перша леді.
Вона зауважила, що Кирил «не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін».