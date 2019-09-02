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    Син Зеленського буде вчитися у приватній київській школі

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    Родина президента Зеленського - Син Зеленського буде вчитися у приватній київській школі
    Родина президента Зеленського

    Дочка президента, 15-річна Олександра, ходитиме в 9-й клас тієї ж «Новопечерської школи»

    Син президента 6-річний Кирил Зеленський пішов в перший клас приватної «Новопечерської школи» у Києві.

    Про це повідомляє «Страна».

    Зазначається, що Кирил ходитиме на уроки в другу зміну. На шкільну лінійку 2 вересня хлопчика привели Олена і Володимир Зеленські.

    Сама школа знаходиться на території елітного житлового комплексу «Новопечерські липки».

    Відомо, що дочка президента, 15-річна Олександра, пішла сьогодні в 9-й клас тієї ж «Новопечерської школи».

    Рік навчання у цій школі коштує близько $ 10 850 і $ 12 850 для молодших класів. Якщо у школі навчаються двоє дітей, то батьки отримують знижку до 5%.

    Як пишуть «Вести», Зеленський з дружиною, які привели Кирила в перший клас, заборонили журналістам знімати їхнього сина.

    Нагадаємо, 2 вересня дружина президента Олена Зеленська повідомила в Instagram, що їхній син цьогоріч уперше  пішов до школи.

    «Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Наш син Кирил тепер першокласник», - написала перша леді.

    Вона зауважила, що Кирил «не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін».

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