Син Зеленського вперше пішов до школи



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Родина Зеленських

«Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий», - написала в Instagram дружина президента Олена Зеленська

Син президента Володимира Зеленського цього року вперше пішов до школи.

Про це в Instagram повідомила дружина президента Олена Зеленська.

«Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Наш син Кирил тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним», - написала перша леді.

Вона зауважила, що Кирил «не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін».

«Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кирилом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України», - підкреслила Олена Зеленська.

До слова, дочка Зеленських Саша в липні святкувала 15-річчя.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, в Україні початок нового навчального року - День знань.

Напередодні міністр освіти і науки України Ганна Новосад у відеозверненні привітала всіх з початком нового навчального року.

До слова, Служба безпеки України і Національна поліція будуть забезпечувати громадський порядок під час урочистих лінійок у школах 2 вересня.

Колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун дала важливі поради щодо навчального року.