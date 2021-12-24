Скандал у райвідділку поліції на Київщині. Начальство б’є підлеглих?

Керівника Броварського районного управління поліції звинувачують у побитті підлеглих

У Броварському районному управлінні поліції розгорівся скандал. Родичі одного з патрульних запевняють, що керівник управління Андрій Астаф’єв і очільник патрульної поліції, т.в.о заступника начальника районного управління з превентивної діяльності Олександр Домченко б’ють підлеглих. Про це пише «Трибуна-Бровари».

Як розповів Дмитро, брат одного з нібито побитих патрульних Сергія (прізвище відмовився називати), знущання і побиття керівництвом Броварського районного управління поліції своїх підлеглих – систематичні. Однак останньою краплею став випадок, який відбувся 17 грудня. Саме того дня патрульні конвоювали підсудного, який утік із-під варти. За офіційною версією Нацполіції, підсудний під час утечі побив поліціянтів, що його конвоювали. Натомість Дмитро вказує, що штовханина з підсудним, імовірно, була, однак після цього випадку на правоохоронців чекало покарання у вигляді нанесення побоїв і від керівництва управління.

Як зазначає брат імовірного потерпілого, начальник управління Андрій Астаф’єв і керівник патрульної поліції Олександр Домченко по черзі наносили удари Сергію та чотирьом іншим працівникам поліції в кабінеті, а потім продовжили бити при інших правоохоронцях.

Дмитро вказує, що через залякування поліціянти спочатку написали заяви лише про побиття підсудним, однак згодом наважилися додати до свідчень і про нанесення побоїв керівництвом. Тож ймовірним потерпілим лікарі призначили додаткове обстеження.

Брат Сергія вказує, що випадки нанесення побоїв в управлінні відбуваються постійно, принаймні з часу перебування на посаді Олександра Домченка. Дмитро запевняє, що після оприлюднення інформації про побиття свідчити про це зголосилися ще кілька чинних і колишніх працівників поліції броварського відділку.

Як повідомила керівниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Київській області Ірина Прянішнікова, після нападу на конвоїрів на місце події виїхала Головна інспекція, працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та управління превентивної діяльності поліції Київщини.

За наказом керівника Головного управління Національної поліції в Київській області, розпочато службове розслідування, у рамках якого відсторонено від виконання службових обов’язків керівника Броварського районного управління поліції та тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника районного управління з превентивної діяльності, щоби вони не мали впливу на хід службового розслідування та на підлеглих.

За інформацією Ірини Прянішнікової, про інші факти насильства працівники поліції не повідомляли. За результатами службового розслідування визначать ступінь провини кожного з учасників події і щодо них приймуть відповідні дисциплінарні рішення.

Тимчасово відсторонений начальник Броварського райуправління поліції Андрій Астаф’єв розповів «Трибуні», що він та т.в.о. заступника не били патрульних. Після того, як правоохоронців побив підсудний, «швидка» їх забрала до лікарні. З його слів, про будь-які заяви щодо побиття поліціянтів поліціянтами він не знає.

23 грудня Броварському районному управлінні поліції представили тимчасового виконувача обов’язків начальника. Ним став підполковник поліції Кирило Самойленко. Зі слів нового очільника, перед призначенням він працював помічником начальника керівника поліції Київської області, а перед цим – очолював підрозділ із боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Відомо, що побиті працівники поліції написали заяви на своїх кривдників до Державного бюро розслідувань України. Астаф’єв запевнив «Трибуну», що у випадку встановлення службовим розслідуванням фактів побиття з боку правоохоронців, матеріали так само направлять до ДБР.

У Державному бюро розслідувань поки не прокоментували ситуацію.