На Київщині підсудний напав на конвоїрів і втік з-під варти

Поліцейські оперативно затримали зловмисника

У п’ятницю, 17 грудня, близько 12:55 години під час конвоювання на службовому автомобілі до Броварського міськрайонного суду 31-річний підсудний скоїв напад на двох працівників конвою та втік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Під час виводу підсудного із автозака зловмисник вдарив жінку-конвоїра, напав на її колегу та втік», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На пошуки втікача було орієнтовано усі наряди поліції Київщини, введено спеціальну поліцейську операцію. Завдяки злагодженим діям поліцейських лиходія затримано.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«Зухвалець раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок, перебував у СІЗО, куди і повернеться. Втім, тепер буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти», – зазначив Нєбитов.

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