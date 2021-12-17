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    На Київщині підсудний напав на конвоїрів і втік з-під варти

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    Злочинця затримали поліцейські Броварського району - На Київщині підсудний напав на конвоїрів і втік з-під варти
    Злочинця затримали поліцейські Броварського району
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Поліцейські оперативно затримали зловмисника

    У п’ятницю, 17 грудня, близько 12:55 години під час конвоювання на службовому автомобілі до Броварського міськрайонного суду 31-річний підсудний скоїв напад на двох працівників конвою та втік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Під час виводу підсудного із автозака зловмисник вдарив жінку-конвоїра, напав на її колегу та втік», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    На пошуки втікача було орієнтовано усі наряди поліції Київщини, введено спеціальну поліцейську операцію. Завдяки злагодженим діям поліцейських лиходія затримано.

    Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    «Зухвалець раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок, перебував у СІЗО, куди і повернеться. Втім, тепер буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти», – зазначив Нєбитов.

    До слова, у Дніпрі правоохоронці затримали блогера, який відзначився тим, що плюнув в обличчя патрульному у Харкові.

    У Куп'янську Харківської області чоловік під час сімейної сварки накинувся з тесаком на поліцейських, які приїхали на виклик.

    27-річний мешканець одного зі сіл Самбірського району напав на поліцейських, завдав одному з них удару кулаком в обличчя та намагався заволодіти його табельною зброєю.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад злочинець
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    На Київщині підсудний напав на конвоїрів і втік з-під варти