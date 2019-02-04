Слідчі просять суд відправити до психлікарні жінку, яка втопила своїх дітей



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Наразі підозрювана перебуває у медичному закладі закритого типу

Столичними слідчими завершено досудове розслідування за підозрою 36-річної жінки в умисному вбивстві двох своїх малолітніх дітей, яке сталося 26 жовтня 2018 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування слідчими і прокурорами зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення цього злочину матір’ю загиблих дітей. Її дії кваліфіковано за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей).

«Згідно з результатами комплексної психолого-психіатричної експертизи установлено, що підозрювана в момент вчинення злочину перебувала у стані неосудності, не могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними внаслідок розладу психічної діяльності. За висновками лікарів стан підозрюваної з часу вчинення злочину не змінився та вона потребує застосування примусових заходів медичного характеру», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, слідчим за погодження з прокурором скеровано до суду клопотання про застосування щодо підозрюваної примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б її небезпечну поведінку.

На час розгляду клопотання підозрювана перебуває у медичному закладі закритого типу.

Нагадаємо, інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26.10.18 від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходить на зв'язок. Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ-Чернігів в неадекватному стані. У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарі визнали неосудною жінку, яка втопила двох своїх дітей у столичному озері в жовтні цього року.

28 жовтня, після декількох діб пошуків зниклих дітей, поліція виявила тіла хлопчика і дівчинки в озері Срібний Кіл. Підозрювану у вбивстві своїй дітей Катерину Бабкіну затримали, вона не заперечувала свою провину.

Наступного дня суд взяв під варту на два місяці жінку, яка підозрюється в утопленні в озері двох своїх малолітніх дітей.