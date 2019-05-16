Сльозогінний газ, ніж і наїзд на правоохоронця: у поліції розповіли, що сталося під Радою



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Учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського

Під час сутички з активістами постраждав працівник поліції

У Києві поліція з’ясовує обставини інциденту між «євробляхерами» і правоохоронцями біля Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського.

«Під час затримання правопорушник погрожувати порізати собі вени ножем. Аби вгамувати чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ», - йдеться в повідомленні поліції.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та «швидку». Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському.

Водія, який здійснив наїзд на правоохоронця, доставили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та відбирають пояснення.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка.

Раніше повідомлялося, що у четвер близько 13:00 біля Верховної Ради стався конфлікт між мітингувальниками євробляхерами і поліцейськими.