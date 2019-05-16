Чому виникла сутичка між поліцією і євробляхерами під Радою (фото)



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Один із євробляхерів поставив свій автомобіль якраз посередині перехрестя перед парламентом. Після шарпанини між водієм і поліцією на асфальті вже був ніж

У четвер близько 13:00 біля Верховної Ради стався конфлікт між мітингувальниками євробляхерами і поліцейськими.

Поліцейські оточили автомобіль Renault на литовських номерах, який стояв в самому центрі перехрестя Грушевського та Шовковичної. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», водій увімкнув аварійні сигнали й відкрив капот своєї машини, ускладнивши рух автодорогою.

Після цього між правоохоронцями та учасниками акції сталася сутичка. Одного з них співробітники поліції відвели за огорожу до будівлі парламенту.

За словами одного зі свідків, поліцейських-регулювальник почав стукати по лобовому склу цієї автівки. Після чого водія спробували витягти, внаслідок чого відбулась шарпанина.

Також повідомляється, що на місці події виявили ніж.

«Поліцейські мене відвинули, а потім дивлюся, на цьому місці (біля автівки – Ред.) з’явився ніж. А звідки він появився, я не знаю», - повідомив свідок, який знаходився на місці інциденту.

Після кількох суперечок між євробляхерами та поліцією діалогу мітингувальники відійшли до місця проведення акції протесту, а поліція оточила автомобіль і почала проводити слідчі дії.