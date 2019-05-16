  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Чому виникла сутичка між поліцією і євробляхерами під Радою (фото)

    • Розсилка
    Чому виникла сутичка між поліцією і євробляхерами під Радою (фото)

    Один із євробляхерів поставив свій автомобіль якраз посередині перехрестя перед парламентом. Після шарпанини між водієм і поліцією на асфальті вже був ніж

    У четвер близько 13:00 біля Верховної Ради стався конфлікт між мітингувальниками євробляхерами і поліцейськими.

    Читайте також

    Поліцейські оточили автомобіль Renault на литовських номерах, який стояв в самому центрі перехрестя Грушевського та Шовковичної. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», водій увімкнув аварійні сигнали й відкрив капот своєї машини, ускладнивши рух автодорогою.

    Після цього між правоохоронцями та учасниками акції сталася сутичка. Одного з них співробітники поліції відвели за огорожу до будівлі парламенту.

    За словами одного зі свідків, поліцейських-регулювальник почав стукати по лобовому склу цієї автівки. Після чого водія спробували витягти, внаслідок чого відбулась шарпанина.

    police-evroblahy4

    Також повідомляється, що на місці події виявили ніж.

    «Поліцейські мене відвинули, а потім дивлюся, на цьому місці (біля автівки – Ред.) з’явився ніж. А звідки він появився, я не знаю», - повідомив свідок, який знаходився на місці інциденту.

    police-evroblahy2

    Після кількох суперечок між євробляхерами та поліцією діалогу мітингувальники відійшли до місця проведення акції протесту, а поліція оточила автомобіль і почала проводити слідчі дії.

    Читайте також
    Національна поліція України Верховна Рада євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ