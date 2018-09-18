Смерть на будівництві у Києві: на жінку впала арматура



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Фото: ЛУН На території будівництва ЖК Грюнвальд загинула жінка

Жінка померла до приїзду медиків

Сьогодні, 18 вересня, на будівництві на вул. Клавдіївській у Святошинському районі Києва (мікрорайон Новобіличі) на жінку впала арматура. Про це повідомили «Главкому» джерела в правоохоронних органах.

Це сталося близько 14-ї години на території ЖК «Грюнвальд».

Жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

Як повідомляють наші співрозмовники, жінка, що загинула, не має відношення до будівництва. Вона працювала продавцем у магазині, що знаходиться поряд.

Наразі «швидка» знаходиться на місці події, медики чекають на приїзд поліції.

До слова, 14 вересня в місті Лодзь (Польща) на будівництві житлового комплексу загинув українець. 28-річний чоловік впав з висоти 15-го поверху.