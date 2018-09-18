Смерть на будівництві у Києві: на жінку впала арматура
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Фото: ЛУН
На території будівництва ЖК Грюнвальд загинула жінка
Жінка померла до приїзду медиків
Сьогодні, 18 вересня, на будівництві на вул. Клавдіївській у Святошинському районі Києва (мікрорайон Новобіличі) на жінку впала арматура. Про це повідомили «Главкому» джерела в правоохоронних органах.
Це сталося близько 14-ї години на території ЖК «Грюнвальд».
Жінка померла до приїзду швидкої допомоги.
Як повідомляють наші співрозмовники, жінка, що загинула, не має відношення до будівництва. Вона працювала продавцем у магазині, що знаходиться поряд.
Наразі «швидка» знаходиться на місці події, медики чекають на приїзд поліції.
До слова, 14 вересня в місті Лодзь (Польща) на будівництві житлового комплексу загинув українець. 28-річний чоловік впав з висоти 15-го поверху.