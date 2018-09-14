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    У Польщі загинув 28-річний український будівельник

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    У Польщі загинув українець&nbsp; - У Польщі загинув 28-річний український будівельник
    Фото: dzienniklodzki.pl
    У Польщі загинув українець 

    Українець загинув на будівництві, впавши з висоти 15-го поверху

    У п'ятницю, 14 вересня, в місті Лодзь (Польща) на будівництві житлового комплексу загинув українець. 28-річний чоловік впав з висоти 15-го поверху.

    Про це повідомляє Dziennik Lodzki.

    Представник поліцейського управління міста Анета Соберай розповіла, що подія сталася вранці на перехресті вулиць Кілінського і Пілсудського.

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    У Польщі загинув 28-річний український будівельник
    У Польщі загинув 28-річний український будівельник
    У Польщі загинув 28-річний український будівельник
    У Польщі загинув 28-річний український будівельник
    У Польщі загинув 28-річний український будівельник
    У Польщі загинув 28-річний український будівельник

    Очевидці викликали карету швидкої допомоги до місця інциденту. Однак, медики допомогти не змогли - коли вони прибули, українець вже був мертвий.
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