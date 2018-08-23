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    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)

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    ДТП на Братиславській - Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на Братиславській

    Чоловік намагався перейти проїжджу частину в недозволеному місці

    У ніч на четвер, 23 серпня, в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Fiat Doblo збив чоловіка.

    Аварія трапилася о 1:43. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Fiat їхав по Братиславській в сторону Лісового проспекту. Чоловік, близько 50 років, намагався перейти проїжджу частину в недозволеному місці, навпроти заправки Amic.

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    Водій Fiat намагався загальмувати і уникнути зіткнення, однак цього зробити не вдалося. На жаль, пішохід помер до прибуття «швидкої». Зазначимо, що до підземного переходу чоловіку залишалося дійти приблизно 25 метрів.

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    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Автомобіль отримав серйозні пошкодження.

    На місці працювали медики, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Харківському шосе сталася потрійна ДТП з постраждалими: зіткнулися автобус «Богдан», маршрут №476, Volkswagen Jetta поліції охорони і Subaru Legacy.

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