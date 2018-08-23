Смертельна ДТП на Братиславській у Києві: Fiat збив чоловіка (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на Братиславській

Чоловік намагався перейти проїжджу частину в недозволеному місці

У ніч на четвер, 23 серпня, в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Fiat Doblo збив чоловіка.

Аварія трапилася о 1:43. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Fiat їхав по Братиславській в сторону Лісового проспекту. Чоловік, близько 50 років, намагався перейти проїжджу частину в недозволеному місці, навпроти заправки Amic.

Водій Fiat намагався загальмувати і уникнути зіткнення, однак цього зробити не вдалося. На жаль, пішохід помер до прибуття «швидкої». Зазначимо, що до підземного переходу чоловіку залишалося дійти приблизно 25 метрів.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження.

На місці працювали медики, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Харківському шосе сталася потрійна ДТП з постраждалими: зіткнулися автобус «Богдан», маршрут №476, Volkswagen Jetta поліції охорони і Subaru Legacy.