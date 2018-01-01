Смертельна ДТП на Київщині: Hyundai злетів з дороги та врізався у дерево

Пасажирка автомобіля заявила, що водій Hyundai був в стані алкогольного сп’яніння

Сьогодні ввечері у Київській області на Ново-Ірпіньскій трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода «За показами свідків події, 46-річний водій автомобіля Hyundai рухався у бік Києва зі сторони міста Ірпінь. Раптово, водій втрачає кермування над автомобілем та на досить високій швидкості злітає з дороги, мчить лісом,



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Фото: Київ оперативний Автомобіль після зіткнення перекинувся на дах

Пасажирка автомобіля заявила, що водій Hyundai був в стані алкогольного сп’яніння

Сьогодні ввечері у Київській області на Ново-Ірпіньскій трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

«За показами свідків події, 46-річний водій автомобіля Hyundai рухався у бік Києва зі сторони міста Ірпінь. Раптово, водій втрачає кермування над автомобілем та на досить високій швидкості злітає з дороги, мчить лісом, б‘ється об дерева і зупиняється у ще одному дереві, перевернувшись», - повідомляє паблік «Київ оперативний».

Зазначається, що водії, які рухались в цей момент трасою, зупинилися та побігли до автомобіля (один із них виявився лікарем).

«На жаль, як тільки водія дістали із автівки та почали надавати першу медичну допомогу - він помер», - додає видання.

Відомо, що в салоні Hyundai також була дівчина 16 років. Вона отримала травми ноги та голови. Її терміново госпіталізували, попередньо діагностувавши перелом ноги.

За інформацією ЗМІ, перед тим, як дівчину забрали до лікарні, вона повідомила, що водій Hyundai був в стані алкогольного сп’яніння.

На місці працює слідчо-оперативна група та патруль поліції.

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