Смертельна ДТП на площі Перемоги у Києві: водія «Ауді» заарештували



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Підозрюваного доставили до зали суду у супроводі лікарів на каталці Фото: Facebook Надії Максимець

За даними прокуратури, підозрюваний раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР

Водія «Ауді», підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві, взято під варту на два місяці без права на внесення застави.

Відповідне рішення ухвалено 2 лютого Шевченківським райсудом м.Києва, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Термін дії ухвали суду - до 1 квітня.

Відомо, що підозрюваного доставили до зали суду у супроводі лікарів на каталці.

«Обґрунтовуючи необхідність застосування до водія найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а також підозрюється у вчиненні ще одного кримінального правопорушення - у перешкоджанні роботі журналістів (заважав знімальній групі Надзвичайних новин знімати його товариша, якого зловили нетверезим за кермом, зламав відеокамеру). Крім того, водій відмовився добровільно надавати біологічні зразки», - повідомила Максимець.

Автопригода трапилася 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди», ще двоє осіб - водій «Ауді» з переломом ноги та водій «Шкоди» із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітини - госпіталізовані.

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження.