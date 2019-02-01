Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги



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ДТП на площі Перемоги Фото: Інформатор

Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання водію «Ауді» міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

За фактом смертельної автопригоди, що сталася 31 січня на площі Перемоги у Києві, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Автопригода трапилася вчора близько 19-ї години на площі Перемоги: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспорті засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди», ще двоє осіб - водій «Ауді» з переломом ноги та водій «Шкоди» із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітини - госпіталізовані.

Після проведення першочергових слідчий дій водія «Ауді» затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру. Він перебуває у лікарняному відділенні закритого типу. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення ступеня алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також до лікаря-нарколога доставили водіїв усіх транспортних засобів, які стали учасниками аварії. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання водію «Ауді» міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідчі склали план слідчих дій, у тому числі проведення ряду експертиз, для встановлення причин та механізму ДТП. За вчинення такого правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі.