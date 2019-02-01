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    Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги

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    ДТП на площі Перемоги - Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги
    ДТП на площі Перемоги
    Фото: Інформатор

    Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання водію «Ауді» міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    За фактом смертельної автопригоди, що сталася 31 січня на площі Перемоги у Києві, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Автопригода трапилася вчора близько 19-ї години на площі Перемоги: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспорті засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду».

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди», ще двоє осіб - водій «Ауді» з переломом ноги та водій «Шкоди» із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітини  - госпіталізовані.

    Після проведення першочергових слідчий дій водія «Ауді» затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру. Він перебуває у лікарняному відділенні закритого типу. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення ступеня алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також до лікаря-нарколога доставили водіїв усіх транспортних засобів, які стали учасниками аварії. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання водію «Ауді» міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги
    Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги
    Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги
    Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги
    Поліція відкрила справу за фактом смертельної ДТП на площі Перемоги
    Фото: Інформатор

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідчі склали план слідчих дій, у тому числі проведення ряду експертиз, для встановлення причин та механізму ДТП. За вчинення такого правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі. 

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