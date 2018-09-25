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    Смертельна ДТП під Києвом: автівка збила підлітка на моторолері

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    16-річний керманич моторолера загинув на місці ДТП - Смертельна ДТП під Києвом: автівка збила підлітка на моторолері
    Фото: Нацполіція
    16-річний керманич моторолера загинув на місці ДТП

    Неповнолітній на моторолері виїхав з другорядної дороги на головну

    У понеділок, 24 вересня, близько 21-ї год. на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Не дотримуючись Правил дорожнього руху, неповнолітній на моторолері виїхав з другорядної дороги на головну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «У цей час по головній дорозі у напрямку смт Борова рухався автомобіль Volvo, під керуванням 53-річного чоловіка. На жаль, водій авто не зміг уникнути зіткнення. Від отриманих тілесних ушкоджень 16-річний керманич моторолера загинув на місці пригоди», - інформують у поліції.

    На місці ДТП працювали група реагування патрульної поліції Васильківського відділу поліції, працівники слідчого управління поліції Київщини, криміналісти, медики.  

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    Смертельна ДТП під Києвом: автівка збила підлітка на моторолері
    Смертельна ДТП під Києвом: автівка збила підлітка на моторолері

    Будь-які документи на транспортний засіб Yamaha відсутні. Автомобіль Volvo поміщений на штраф майданчик.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

    Як повідомлялося, 25 вересня в Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: Mercedes Sprinter збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

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