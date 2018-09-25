Смертельна ДТП під Києвом: автівка збила підлітка на моторолері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція 16-річний керманич моторолера загинув на місці ДТП

Неповнолітній на моторолері виїхав з другорядної дороги на головну

У понеділок, 24 вересня, близько 21-ї год. на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Не дотримуючись Правил дорожнього руху, неповнолітній на моторолері виїхав з другорядної дороги на головну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«У цей час по головній дорозі у напрямку смт Борова рухався автомобіль Volvo, під керуванням 53-річного чоловіка. На жаль, водій авто не зміг уникнути зіткнення. Від отриманих тілесних ушкоджень 16-річний керманич моторолера загинув на місці пригоди», - інформують у поліції.

На місці ДТП працювали група реагування патрульної поліції Васильківського відділу поліції, працівники слідчого управління поліції Київщини, криміналісти, медики.

Будь-які документи на транспортний засіб Yamaha відсутні. Автомобіль Volvo поміщений на штраф майданчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомлялося, 25 вересня в Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: Mercedes Sprinter збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.