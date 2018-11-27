Смертельна ДТП під Києвом: Ford врізався в електроопору (фото)



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Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з електроопорою Фото: Нацполіція

Водій загинув на місці ДТП

Сьогодні, 27 листопада, у місті Бровари на Київщині 30-річний водій автомобіля Ford Sierra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм, несумісних з життям, він помер на місці аварії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Повідомлення на спецлінію поліції Київщини надійшло близько 5 ранку від випадкового свідка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини аварії, опитуються свідки.

Як повідомлялося, 26 листопада на проспекті Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia, який належить службі таксі Taxify.