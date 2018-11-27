На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги



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У машини вчасно спрацювали подушки безпеки Фото: Інформатор

У ДТП потрапив автомобіль, що належить службі таксі Taxify

У понеділок, 26 листопада, на проспекті Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia, який належить службі таксі Taxify.

Аварія трапилася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, водій Skoda з пасажиром рухався по проспекту Перемоги в бік центру Києва. У цей момент машину занесло і вона вдарилася правим колесом в бордюр. Після цього автомобіль перекинувся і перегородив дві смуги руху. Водій Skoda повідомив, що аварія трапилася через те, що його машину «підрізав» інший автомобіль, який зник з місця події.

У результаті аварії водій і пасажир не постраждали. У машини вчасно спрацювали подушки безпеки.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, у понеділок з початку доби до 17:00 у Києві сталося 113 ДТП.