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    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги

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    <p>У машини вчасно спрацювали подушки безпеки</p> - На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги

    У машини вчасно спрацювали подушки безпеки

    Фото: Інформатор

    У ДТП потрапив автомобіль, що належить службі таксі Taxify

    У понеділок, 26 листопада, на проспекті Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia, який належить службі таксі Taxify.

    Аварія трапилася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, водій Skoda з пасажиром рухався по проспекту Перемоги в бік центру Києва. У цей момент машину занесло і вона вдарилася правим колесом в бордюр. Після цього автомобіль перекинувся і перегородив дві смуги руху. Водій Skoda повідомив, що аварія трапилася через те, що його машину «підрізав» інший автомобіль, який зник з місця події.

    У результаті аварії водій і пасажир не постраждали. У машини вчасно спрацювали подушки безпеки.

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    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    На проспекті Перемоги перекинулася Skoda і перегородила дві смуги
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, у понеділок з початку доби до 17:00 у Києві сталося 113 ДТП.

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