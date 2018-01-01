Смертельна ДТП у Києві: правоохоронці затримали п'яного водія

Приблизно о 02:00 на бульварі Вацлава Гавела біля будинку №18 сталася аварія з потерпілими

У Солом’янському районі столиці автомобіль «Опель» в’їхав у припарковану вантажівку. У результаті аварії постраждали двоє пасажирів легковика: чоловік із тяжкими травмами госпіталізований, а молода жінка померла у лікарні. За показами драгеру водій «Опеля» перебував у стані алкогольного сп’яніння.



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Приблизно о 02:00 на бульварі Вацлава Гавела біля будинку №18 сталася аварія з потерпілими

У Солом’янському районі столиці автомобіль «Опель» в’їхав у припарковану вантажівку. У результаті аварії постраждали двоє пасажирів легковика: чоловік із тяжкими травмами госпіталізований, а молода жінка померла у лікарні. За показами драгеру водій «Опеля» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Києві, повідомляє «Главком».

Правоохоронці провели огляд місця події, опитали можливих свідків та попередньо встановили: автомобіль «Опель» здійснив наїзд на припарковану біля правого бордюру вантажівку «Рено». У результаті автопригоди водія та двох пасажирів «Опеля» доставили до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, за кілька годин жінка віком близько 20-ти років від отриманих травм померла. Інший пасажир, 1993 р.н., із тяжкими травмами знаходиться під наглядом медиків. 35-річний водій не отримав значних ушкоджень, його доставили до управління поліції для затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За показами драгеру, він перебував у стані алкогольного сп’яніння – 1,6 проміле.

Слідчим управлінням київської поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці призначають судові експертизи та інші слідчі дії для встановлення механізму та причин автопригоди.