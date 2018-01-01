У Києві тролейбус розламався навпіл (фото)

На столичній вулиці Полярна під час руху розламався тролейбус

Сьогодні вранці у Києві сталася ДТП за участю тролейбусу маршруту №32. Про це інформує спільнота «Життя Мінського масиву – Оболонський район» у Facebook. «На вулиці Полярній «розігралася» гармошка двосекційного тролейбуса №32, який прямував у бік площі Шевченка», – йдеться у повідомленні.



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На столичній вулиці Полярна під час руху розламався тролейбус

Сьогодні вранці у Києві сталася ДТП за участю тролейбусу маршруту №32. Про це інформує спільнота «Життя Мінського масиву – Оболонський район» у Facebook.

«На вулиці Полярній «розігралася» гармошка двосекційного тролейбуса №32, який прямував у бік площі Шевченка», – йдеться у повідомленні.

Пасажирів встигли евакуювати. Ймовірно, у тролейбуса зламалася «гармошка».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у столичному тролейбусі померла людина.