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    У Києві тролейбус розламався навпіл (фото)

    На столичній вулиці Полярна під час руху розламався тролейбус
    Сьогодні вранці у Києві сталася ДТП за участю тролейбусу маршруту №32. Про це інформує спільнота «Життя Мінського масиву – Оболонський район» у Facebook. «На вулиці Полярній «розігралася» гармошка двосекційного тролейбуса №32, який прямував у бік площі Шевченка», – йдеться у повідомленні.
    • Сьогодні, 10:55
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    На столичній вулиці Полярна під час руху розламався тролейбус

    Сьогодні вранці у Києві сталася ДТП за участю тролейбусу маршруту №32. Про це інформує спільнота «Життя Мінського масиву – Оболонський район» у Facebook.

    «На вулиці Полярній «розігралася» гармошка двосекційного тролейбуса №32, який прямував у бік площі Шевченка», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві тролейбус розламався навпіл (фото)
    У Києві тролейбус розламався навпіл (фото)

    Пасажирів встигли евакуювати. Ймовірно, у тролейбуса зламалася «гармошка».

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у столичному тролейбусі померла людина.

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